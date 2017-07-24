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Потребительские кредиты подорожали

24.07.2017 10:00
Обзор актуальных кредитных программ (данные на 24.07.2017)

За последний месяц ипотека и автокредиты подешевели. Потребительские кредиты выросли в цене. Из 28 исследуемых банков, кредитуют 23. Общее число предлагаемых банками кредитных программ составляет 93.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили снизилась минимально, на 0,05 п.п. и составляет 15,92% годовых. Процентные ставки по автокредитам снижались несколько месяцев подряд. Минимальные ставки предлагают ОТП Банк (0,01- 1,0%), Укргазбанк (1,49%).

Средняя стоимость ипотеки опустилась также незначительно, на 0,06 п.п., и составляет 20,85% годовых. В прошлом месяце кредиты на недвижимость подешевели на 1,93 п.п. Минимальные ставки предлагает  Укргазбанк на покупку жилья на первичном рынке, под 5-10% годовых на срок от 1 до 2 лет.

Потребительские кредиты подорожали на 1,53 п.п., средняя процентная ставка составляет 37,71% годовых. Минимальные ставки предлагают Кредобанк (17,9%), Укрсиббанк (18,01%). Максимальные ставки предлагают Банк Конкорд (98,55%), БТАБанк (82,8%). Овердрафты выросли в цене всего на 0,18 п.п. Их стоимость составляет 32,77% годовых.

 

При написании материала исследовались 23 банка, 93  кредитные программы,
данные по состоянию на 24.07.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кредиты
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