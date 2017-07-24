Васадзе выкупил у ФГВФЛ долг УкрАвто перед Дельта Банком

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 18 июля продал в системе ProZorro состоялся лот по рекордной пока цене - 243,67 млн грн.



"На продажу выставлялось право требования по кредиту отечественного автопроизводителя с автомобилестроительными и производственными цехами в Запорожье. Актив находился на балансе Дельта Банка", - сообщает ФГВФЛ на официальном сайте.



Победителем торгов стала финансовая компания Юниверсум Финанс.



По данным госреестра, учредителем этой компании является фирма Юниверсум-ФК, среди учредителей которого в свою очередь - Инга Есиава. Она вместе с Ниной Васадзе, дочерью автомобильного магната Тариэла Васадзе, является также основательницей Гермес Тревел Груп, пишет Finbalance.



Заемщиком Дельта Банка по кредитному договору NНКЛ-2019631, право требования по которому продал ФГВФЛ, был Запорожский автомобилестроительных завод (ЗАЗ), входящий в корпорацию Васадзе - УкрАвто.



В марте сообщалось, что суд удовлетворил иск компании АвтоКапитал (конечный бенефициар - Васадзе) к ликвидатору Дельта Банка и признал недействительным договор залога от 24 октября 2013 года, который был заключен в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАЗа по кредитному договору с Дельта Банком.



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