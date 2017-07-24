Казахский БТА Банк полностью выкупил украинскую "дочку"
24.07.2017 13:10
Казахский БТА Банк стал единоличным владельцем украинского БТА Банка
Фото: Getty Images
Казахский БТА Банк сконцентрировал 100% акций украинского БТА Банка.
Основным акционером казахского финучреждения является бизнесмен Кенес Ракишев.
На 1 апреля украинская "дочка" БТА Банка занимала по размеру активов банк занимает 35 место (2,18 млрд грн) по классификации НБУ среди 90 платежеспособных банков Украины.
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