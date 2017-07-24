НБУ разрешил Экспресс-банку и Индустриалбанку объединиться
Национальный банк Украины (НБУ) согласовал план присоединения Экспресс-банка к Индустриалбанку. Об этом сообщает FinClub.
14 июля регулятор согласовал проект плана реорганизации путем присоединения по упрощенной процедуре Индустриалбанку и Экспресс-банку. Согласно плану реорганизации, предполагается реорганизовать Экспресс-банк путем присоединения к Индустриалбанку.
Упрощенная процедура сокращает срок реорганизации банков путем присоединения до 3-4 месяцев.
Крупнейшим акционером Индустриалбанка является мать Владимира Дворецкого - Роза Дворецкая с прямой долей в 48,3% акций (опосредованно она владеет 65,5% акций). Она также является крупнейшим опосредованным акционером Экспресс-банка (80,03%). Данные банки входят в одну банковскую группу.
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