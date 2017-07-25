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ПриватБанк нарастил чистую прибыль в 3,5 раза

25.07.2017 11:21
Чистая прибыль ПриватБанка по итогам первого квартала составила 744 млн грн
Фото: EPA

Чистая прибыль ПриватБанка в первом квартале выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 211 млн грн до 744 млн грн. Об этом пишет FinClub.

Согласно финансовой отчетности, чистый процентный доход банка вырос на 22% - с 786 млн грн до 959 млн грн.

После отчисления 2,34 млрд грн в резервы под обесценивание кредитов чистый процентный убыток банка составил 1,38 млрд грн против 574 млн грн чистого процентного дохода в первом квартале 2016 года.

Чистый комиссионный доход банка увеличился с 1,97 млрд грн до 2,7 млрд грн.

ПриватБанк получил 1,38 млрд грн дохода в результате операций с ценными бумагами, тогда как за аналогичный период прошлого года - 909 млн грн.

Доход от операций с иностранной валютой составил 480 млн грн, а в первом квартале 2016 года было 161 млн грн убытка. Доход от переоценки иностранной валюты составил 294 млн грн против 580 млн грн убытка год назад.

Административные расходы банка в отчетном периоде выросли на 3,6% - до 2,14 млрд грн.

Активы банка за первые три месяца сократились на 9,3% и составили 224,19 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 5,1% - до 45,8 млрд грн.

20 июля стало известно, что Александр Шлапак покидает ПриватБанк. Исполняющим обязанности председателя правления банка стала член правления Галина Пахачук.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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