ПриватБанк нарастил чистую прибыль в 3,5 раза
Чистая прибыль ПриватБанка в первом квартале выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 211 млн грн до 744 млн грн. Об этом пишет FinClub.
Согласно финансовой отчетности, чистый процентный доход банка вырос на 22% - с 786 млн грн до 959 млн грн.
После отчисления 2,34 млрд грн в резервы под обесценивание кредитов чистый процентный убыток банка составил 1,38 млрд грн против 574 млн грн чистого процентного дохода в первом квартале 2016 года.
Чистый комиссионный доход банка увеличился с 1,97 млрд грн до 2,7 млрд грн.
ПриватБанк получил 1,38 млрд грн дохода в результате операций с ценными бумагами, тогда как за аналогичный период прошлого года - 909 млн грн.
Доход от операций с иностранной валютой составил 480 млн грн, а в первом квартале 2016 года было 161 млн грн убытка. Доход от переоценки иностранной валюты составил 294 млн грн против 580 млн грн убытка год назад.
Административные расходы банка в отчетном периоде выросли на 3,6% - до 2,14 млрд грн.
Активы банка за первые три месяца сократились на 9,3% и составили 224,19 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 5,1% - до 45,8 млрд грн.
20 июля стало известно, что Александр Шлапак покидает ПриватБанк. Исполняющим обязанности председателя правления банка стала член правления Галина Пахачук.
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