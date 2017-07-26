Fitch подтвердил рейтинги Ощадбанка и Укрэксимбанка на уровне B-
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги в иностранной валюте государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка на уровне В-. Об этом сообщается на сайте Fitch.
Прогноз по рейтингам - "стабильный".
Fitch также повысил рейтинг устойчивости финучреждений с уровня CCC до В-. По методологии агентства, это значит, что рейтинги дефолта банков теперь поддерживаются ими самими.
Решение повысить рейтинг устойчивости обусловлено докапитализацией банков со стороны государства в первом квартале текущего года, а также достаточным покрытием проблемных кредитов.
Ранее Fitch подтвердил рейтинги пяти банков с иностранным капиталом.
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