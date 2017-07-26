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Fitch подтвердил рейтинги Ощадбанка и Укрэксимбанка на уровне B-

26.07.2017 12:45
Агентство Fitch подтвердило рейтинги двух украинских госбанков после их докапитализации в первом квартале
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги в иностранной валюте государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка на уровне В-. Об этом сообщается на сайте Fitch.

Прогноз по рейтингам - "стабильный".

Fitch также повысил рейтинг устойчивости финучреждений с уровня CCC до В-. По методологии агентства, это значит, что рейтинги дефолта банков теперь поддерживаются ими самими.

Решение повысить рейтинг устойчивости обусловлено докапитализацией банков со стороны государства в первом квартале текущего года, а также достаточным покрытием проблемных кредитов.

Ранее Fitch подтвердил рейтинги пяти банков с иностранным капиталом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Рейтинг, Fitch
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