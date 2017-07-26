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НБУ ужесточает контроль за отмыванием доходов

26.07.2017 17:09
Нацбанк ужесточит контроль за отмыванием доходов
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Регулятор внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ N66 от 24 июля и вступают в силу с завтрашнего дня, 27 июля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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