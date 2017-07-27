Наличные курсы (данные на 13:00)

В четверг, 27 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 11,16 коп до 25,8623 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 13,57 коп - до 25,9713 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 25,7 грн.



Средний курс покупки наличного евро вырос на 11,77 коп - до 29,835 грн. Средний курс продажи евро вырос на 16,47 коп до 30,4657 грн. Продать евро дороже можно за 30,6 грн, купить дешевле - за 30,2 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,955 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,431 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,33 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8623 25,9713 0,3955 0,4431 29,8350 30,4657 Медиана 25,7000 25,9800 0,4150 0,4400 29,9000 30,4950

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