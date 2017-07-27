Фонд гарантирования вкладов снял с продажи акции Мотор Сичи
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) снял с торгов пакеты акций Мотор Сичи. Об этом сообщает Украинская биржа на официальном сайте.
"Решением исполнительной дирекции ФГВФЛ пакеты акций компании Мотор Сич (ISIN UA4000143135) сняты с продажи", - гласит сообщение.
Неделю назад сообщалось, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с Национальной полицией расследует растрату и присвоение средств Мотор Сичи.
Ранее сообщалось, что Мотор Сич подписала контракт на поставку двигателей для китайского самолета К-8G.
Мотор Сич - один из крупнейших в мире производителей авиадвигателей. Она производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Компания контролируется народным депутатом Вячеславом Богуслаевым.
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