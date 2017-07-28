Компенсации аграриям будут выплачивать через Ощадбанк
Ощадбанк стал уполномоченным банком правительственной программы для сельхозпроизводителей по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства с компенсацией 20% ее стоимости из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Открыв счет и осуществив оплату техники и оборудования через Ощадбанк, сельхозпроизводители получат 20% компенсации на безвозвратной основе.
"Мы ожидаем большой интерес от производителей по участию в программе, и уже начали прием документов", - сообщила директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Инна Кравчук.
Она отметила, что обработка пакета документов и обслуживание открытого счета будут бесплатными.
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