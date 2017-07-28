Фонд гарантирования продолжил выплаты вкладчикам Михайловского
28.07.2017 14:18
С 28 июля по 8 сентября ФГВФЛ будет проводить выплаты компенсаций вкладчикам банка Михайловский
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 28 июля по 8 сентября осуществляет выплаты средств вкладчикам банка Михайловский. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Информацию о дальнейших выплатах вкладчикам Михайловского можно будет получить на сайте фонда и на сайте самого банка, а также в его отделениях.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
3682
-
3603
-
2905
-
2675
-
2597