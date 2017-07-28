Фонд гарантирования продолжил выплаты вкладчикам Михайловского

С 28 июля по 8 сентября ФГВФЛ будет проводить выплаты компенсаций вкладчикам банка Михайловский

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 28 июля по 8 сентября осуществляет выплаты средств вкладчикам банка Михайловский. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Информацию о дальнейших выплатах вкладчикам Михайловского можно будет получить на сайте фонда и на сайте самого банка, а также в его отделениях.



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