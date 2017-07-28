Высший админсуд признал незаконной ликвидацию банка Хрещатик

Высший административный суд установил, что Нацбанк незаконно признал банк Хрещатик неплатежеспособным, что привело к его ликивдации

Высший административный суд Украины признал незаконным решение Нацбанка об отнесении банка Хрещатик к категории неплатежеспособных. Решение было принято 20 июля 2017 г. и опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

ВАСУ таким образом поддержал судебные решения предыдущих инстанции о незаконном признании неплатежеспособности банка Хрещатик, которая привела к его ликвидации.

Суд констатировал, что Нацбанк преждевременно и необоснованно признал банк Хрещатик неплатежеспособным, поскольку 4 апреля 2016 г. НБУ отнес банк к проблемным на 180 дней, а уже 5 апреля - к неплатежеспособным. При этом НБУ ссылался на нарушение банком норматива адекватности капитала, хотя перед этим разрешил банкам его нарушать.

ВАСУ отметил, что это решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Ранее, 20 апреля 2017 г. Киевский апелляционный административный суд признал незаконным постановление Национального банка Украины об отнесении банка Хрещатик к категории неплатежеспособных. Фонд гарантирования вкладов физических лиц обжаловал это решение в Высшем админсуде.

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