12 банков не выполнили требования по докапитализации - СМИ

12 финучреждений до сих пор не увеличили уставный капитал согласно требованиям НБУ

Количество банков, нарушающих норматив минимального зарегистрированного уставного капитала, сократилось до 12. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на результаты собственного мониторинга.



11 июля уставный капитал всех банков должен был составлять минимум 200 млн грн. На утро 11 июля 20 банков не имели такого капитала. Уже 12 июля Национальный банк Украины (НБУ) мог признать их проблемными.



Утром 20 июля выяснилось, что количество банков в зоне риска сократилось до 13: шесть банков завершили процедуру докапитализации, а один банк НБУ признал неплатежеспособным.



До 28 июля еще один банк завершил докапитализацию. По данным Минюста, на утро сегодняшнего дня Мотор Банк Вячеслава Богуслаева имел зарегистрированный уставный капитал 200 млн грн.



Не изменился зарегистрированный уставный капитал у 12 финучреждений из предыдущего списка: у банка Финансовый партнер (125 млн грн), банка Центр (120 млн грн), Кредит Оптима Банка (120 млн грн), Украинского банка реконструкции и развития (120 млн грн), Укрстройинвестбанка (120,005 млн грн), Поликомбанка (120,3 млн грн), банка Гефест (121 млн грн), Альпари Банка (122 млн грн), Айбокс Банка (122,455 млн грн), банка Портал (125 млн грн), Альтбанка (126,116 млн грн), банка Расчетный центр (153,1 млн грн), подконтрольного НБУ.



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