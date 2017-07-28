НБУ отказал покупателям Сбербанка и Проминвестбанка
Национальынй банк Украины (НБУ) отказал Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в покупке "дочки" российского Сбербанка. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе регулятора.
НБУ также отказал Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в покупке Проминвестбанка - "дочки" другого российского финучреждения, Внешэкономбанка.
"Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в Сбербанке, Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в Проминвестбанке. Основание для принятия таких решений: непредоставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины", - объясняет регулятор.
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