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С Коломойского принудительно взыщут долги перед Приватом - НБУ

03.07.2017 11:18
Нацбанк заявил, что бывших владельцев ПриватБанка ждет процедура принудительного взыскания долгов

Национальный банк Украины объявил о том, что бывшие владельцы ПриватБанка не выполнили взятые на себя обязательства по добровольной реструктуризации взятых кредитов. Теперь их ждет процедура принудительного взыскания долгов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев ПриватБанка истек 1 июля 2017 г. Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы не выполнили взятые на себя обязательства", - сказано в заявлении НБУ.

В Нацбанке также заявили, что сейчас государство и ПриватБанк перешли к юридической процедуре взыскания долгов. При этом конкретные шаги этой юридической стратегии пока не могут быть разглашены.

"Банковская процедура будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании", - добавили в НБУ.

Ранее Министерство финансов Украины опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.

В этом письме бывшие владельцы ПриватБанка брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Коломойский
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