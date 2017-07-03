С Коломойского принудительно взыщут долги перед Приватом - НБУ
Национальный банк Украины объявил о том, что бывшие владельцы ПриватБанка не выполнили взятые на себя обязательства по добровольной реструктуризации взятых кредитов. Теперь их ждет процедура принудительного взыскания долгов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев ПриватБанка истек 1 июля 2017 г. Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы не выполнили взятые на себя обязательства", - сказано в заявлении НБУ.
В Нацбанке также заявили, что сейчас государство и ПриватБанк перешли к юридической процедуре взыскания долгов. При этом конкретные шаги этой юридической стратегии пока не могут быть разглашены.
"Банковская процедура будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании", - добавили в НБУ.
Ранее Министерство финансов Украины опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.
В этом письме бывшие владельцы ПриватБанка брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам.
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