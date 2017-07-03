Банк Пивденный планирует продать SkyMall - предправления

Банк Пивденный планирует продать ТРЦ SkyMall, которому в 2013 году выдал кредит

Банк Пивденный планирует продать киевский торгово-развлекательный комплекс SkyMall. Об этом сообщила председатель правления банка Алла Ванецьянц в интервью изданию Бизнес.



"Все залоги, которые переходят после обращения взыскания в собственность банка, в дальнейшем реализуются. И SkyMall не будет исключением. Планируем его продать", - сказала она.



Ванерьянц сообщила, что банк выделил кредит ТРЦ в 2013 году. В течение года претензий у банка не было к обслуживанию кредита, пока не обострился конфликт между собственниками ТРЦ.



"После попытки оспорить договор залога в суде у банка не оставалось иного выхода, кроме как начать процесс обращения взыскания, что и было сделано", - заявила Ванецьянц.



В начале мая прошлого года Лондонский международный арбитражный суд вынес финальное решение в разбирательстве Sky Mall. Согласно вердикту, все акции компании Assofit Holdings (владела ТРЦ через свою дочернюю компанию - Призма Бета) должны были до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate. Бенефициарами Arricano Real Estate являются эстонец Хиллар Тедер (65%) и Dragon Capital (35%).



Спор между совладельцами Sky Mall длится несколько лет. В 2009-м, чтобы достроить ТРЦ, Тедер позвал в проект Адамовского, который дал на него $40 млн, потребовав контрольный пакет. Тедер согласился, но с условием, что у него будет call-опцион (право выкупа) доли Адамовского. В 2010-м Адамовский отказался продавать свою долю, сославшись на то, что Тедер нарушил несколько условий договора.



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