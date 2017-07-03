Ликвидацию Захидинкомбанка продлили на год

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Захидинкомбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию Захидинкомбанка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Согласно сообщению, ликвидацию продлили до 22 июля 2018 года.



На этот же период продлены полномочия ликвидатора Захидинкомбанка Игоря Костенко.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.