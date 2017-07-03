Ликвидацию Захидинкомбанка продлили на год
03.07.2017 14:00
Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Захидинкомбанка
Фото: EPA
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию Захидинкомбанка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Согласно сообщению, ликвидацию продлили до 22 июля 2018 года.
На этот же период продлены полномочия ликвидатора Захидинкомбанка Игоря Костенко.
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