Коломойский заявляет об участии в переговорах по кредитам Привата

По словам экс-владельца ПриватБанка, сейчас идут переговоры о реструктуризации кредитов финучреждения

Игорь Коломойский (фото - EPA)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter