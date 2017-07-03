Коломойский заявляет об участии в переговорах по кредитам Привата
Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский утверждает, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов. Об этом сообщает ТСН.
"Могу сообщить, что бывшие владельцы ПриватБанка, согласно взятым на себя обязательствам, участвуют в переговорном процессе по реструктуризации своих кредитов с консорциумом компаний, которые получили мандат на представление интересов Минфина и ПриватБанка, который был согласован с Международным валютным фондом", - заявил Коломойский.
По его словам, переговорный процесс начался в июне этого года и будет продолжаться необходимое для достижения договоренностей время.
Ранее Министерство финансов Украины опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.
В этом письме бывшие владельцы ПриватБанка брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам.
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В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.
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