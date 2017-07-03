Процентные ставки по депозитам в гривне выросли

Ставки по валютным депозитам продолжили снижаться

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам в гривне выросли. Валютные сбережения продолжили дешеветь. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 03.07.2017, см. Таблицу 1).

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально выросла по депозитам сроком свыше года (на 0,09 п.п. до 13,31%). Повысили свою стоимость и бессрочные сбережения (на 0,06 п.п. до 7,53%). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 10,08% годовых. Синхронно повысились ставки по депозитам сроком от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,73% и до 13,28% годовых соответственно). Без изменений осталась доходность вкладов сроком до 1 месяца (9,23%).

Средняя процентная ставка в долларах США упала на 0,02 п.п. для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (2,81%). А для вкладов на период от 6 до 12 месяцев средняя стоимость снизилась на 0,01 п.п. до 3,61% годовых. Сбережения на срок свыше 12 месяцев по-прежнему предлагаю 3,87% годовых. Не претерпела изменений и стоимость вкладов на период до 1 месяца (1,41%) и от 1 до 3 месяцев (1,72%). Средняя ставка для бессрочных сбережений снизилась на 0,07 п.п. и составляет 1,14% годовых.

Средняя процентная ставка в евро снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев на 0,01 п.п. до 1,86% годовых. Стоимость бессрочных сбережений опустилась на 0,03 п.п. и составляет 0,86% годовых. Не изменилась доходность и вкладов сроком до 1 месяца (1,08%). Также без изменений остались средние ставки по депозитам на период от 1 до 3 месяцев (1,34%), от 6 до 12 месяцев (2,61%) и свыше года (2,96%).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 03.07.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,53% 9,23% 10,08% 12,73% 13,28% 13,31% USD 1,14% 1,41% 1,72% 2,81% 3,61% 3,87% EUR 0,86% 1,08% 1,34% 1,86% 2,61% 2,96%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам

от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 03.07.17

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