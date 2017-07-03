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Луценко сообщил, когда сможет предъявить подозрения по Привату

03.07.2017 16:41
Генпрокуратура опрашивает сотрудников НБУ по делу ПриватБанка и после экспертиз будет готова предьявить подозрение, сказал Юрий Луценко
Юрий Луценко

У ГПУ, НАБУ и САП остались вопросы по ПриватБанку. Генпрокуратура опрашивает сотрудников НБУ и после экспертиз будет готова предьявить подозрение. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Я знаю, что и САП вместе с НАБУ и ГПУ сейчас активно расследуют ряд производств, связанных с событиями последних лет в Приватбанке", - сказал он.

Луценко сообщил, что сегодня провел совещание по двум ключевым эпизодам. "В декабре, уже после решения Нацбанка о связи двух фирм с руководством Приватбанка, что делает невозможным предоставление им кредитов, было проведено перекредитование на огромную сумму, на миллиарды гривень, которая потом не была возвращена. У нас вопросы к членам кредитного комитета Нацбанка, которых мы опрашиваем последние две недели. А также к представителям Нацбанка, которые осуществляют надзор за процессом переоформления кредитов", - сказал он. Луценко отметил, что после экспертиз и ревизий Генпрокуратура будет готова выдвинуть подозрение.

Ранее Министерство финансов Украины опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.

В этом письме бывшие владельцы ПриватБанка брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам.

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Коломойский же утверждает, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов. По его словам, переговорный процесс начался в июне этого года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Нацбанк, Генпрокуратура
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