Луценко сообщил, когда сможет предъявить подозрения по Привату
У ГПУ, НАБУ и САП остались вопросы по ПриватБанку. Генпрокуратура опрашивает сотрудников НБУ и после экспертиз будет готова предьявить подозрение. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.
"Я знаю, что и САП вместе с НАБУ и ГПУ сейчас активно расследуют ряд производств, связанных с событиями последних лет в Приватбанке", - сказал он.
Луценко сообщил, что сегодня провел совещание по двум ключевым эпизодам. "В декабре, уже после решения Нацбанка о связи двух фирм с руководством Приватбанка, что делает невозможным предоставление им кредитов, было проведено перекредитование на огромную сумму, на миллиарды гривень, которая потом не была возвращена. У нас вопросы к членам кредитного комитета Нацбанка, которых мы опрашиваем последние две недели. А также к представителям Нацбанка, которые осуществляют надзор за процессом переоформления кредитов", - сказал он. Луценко отметил, что после экспертиз и ревизий Генпрокуратура будет готова выдвинуть подозрение.
Ранее Министерство финансов Украины опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.
В этом письме бывшие владельцы ПриватБанка брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам.
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Коломойский же утверждает, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов. По его словам, переговорный процесс начался в июне этого года.
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