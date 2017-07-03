Межбанк закрылся котировками доллара 25,97/25,99

В понедельник, 3 июля, торги по доллару США открылись котировками 26,005/26,03, к закрытию котировки составили 25,97/25,99

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,96, максимальные - 26,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,98, максимальные - 26,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4415/0,4425, к закрытию котировки составили 0,4379/0,4388.

Торги по евро начались с котировок 29,6587/29,6846, к закрытию котировки составили 29,5330/29,5558.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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