Минфин докапитализировал ПриватБанк на 38,56 млрд грн
Министерство финансов докапитализировало ПриватБанк на 23,02% или на 38,56 млрд грн. Об этом ведомство сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, Минфин принял решение об увеличении размера уставного капитала ПриватБанка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов на сумму 38,56 млрд грн.
Номинальная стоимость одной акции - 280 грн.
Ранее Министерство финансов Украины опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.
В этом письме бывшие владельцы ПриватБанка брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам.
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Коломойский же утверждает, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов. По его словам, переговорный процесс начался в июне этого года.
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