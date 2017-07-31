Кредиты, выданные связанным лицам ПУМБа, выросли вдвое за полгода
Первый украинский международный банк (ПУМБ) Рината Ахметова по итогам первого полугодия задекларировал прибыль 593 млн грн прибыли (в т.ч. в I квартале - 480,1 млн грн, во II квартале - 112,9 млн грн), тогда как аналогичный период прошлого года банк закончил с убытком в 46 млн грн. Об этом пишет Finbalance.
По итогам прошлого года ПУМБ задекларировал прибыль в сумме 367 млн грн после убытка в 1,75 млрд грн в 2015 году и 136 млн грн в 2014 году.
Чистые процентные доходы банка за шесть месяцев текущего года составили 1,46 млрд грн (за первое полугодие 2016 г. - 912,3 млн грн); чистые комиссионные доходы - 554,4 млн грн (за первое полугодие 2016 г. - 442,7 млн грн); расходы на формирование резервов под кредиты - 241,1 млн грн (за первое полугодие 2016 г. - 839,6 млн грн).
Депозитный портфель ПУМБа в январе-июне уменьшился до 32,8 млрд грн (с 33,2 млрд грн на начало года).
Объем вложений банка в гособлигации вырос до 8,8 млрд грн (с 6,5 млрд грн на начало года) на фоне уменьшения вложений в депозитные сертификаты НБУ до 1 млрд грн (с 2,6 млрд грн на начало года).
Кредитный портфель ПУМБа (за вычетом резервов) в первом полугодии уменьшился до 22,5 млрд грн (с 24,8 млрд грн). При этом банк приводит данные об "использовании резерва" на 1,8 млрд грн (в основном - на 1,47 млрд грн - под кредиты корпоративным заемщикам). Следует понимать, что речь может идти, например, о продаже или списании кредитов.
По данным банка, на конец июня объем выданных им кредитов связанным лицам составил 3,3 млрд грн (на конец марта было 3,8 млрд грн, на начало года - 1,7 млрд грн). При этом объем средств связанных лиц в ПУМБ на конец июня был 6,6 млрд грн (на конец марта - 8 млрд грн, на начало года - 7,4 млрд грн).
Учитывая отчетность ПУМБа по движению денежных средств за первое полугодие, можно предположить, что увеличение объема "инсайда" в портфеле банка обусловлено, прежде всего, отнесением к этой категории старых кредитов, а не новых (выданных в отчетный период).
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