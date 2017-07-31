Кредиты, выданные связанным лицам ПУМБа, выросли вдвое за полгода

Объем инсайдерских кредитов банка Ахметова за первое полугодие вырос вдвое

Первый украинский международный банк (ПУМБ) Рината Ахметова по итогам первого полугодия задекларировал прибыль 593 млн грн прибыли (в т.ч. в I квартале - 480,1 млн грн, во II квартале - 112,9 млн грн), тогда как аналогичный период прошлого года банк закончил с убытком в 46 млн грн. Об этом пишет Finbalance.



По итогам прошлого года ПУМБ задекларировал прибыль в сумме 367 млн ​​грн после убытка в 1,75 млрд грн в 2015 году и 136 млн грн в 2014 году.



Чистые процентные доходы банка за шесть месяцев текущего года составили 1,46 млрд грн (за первое полугодие 2016 г. - 912,3 млн грн); чистые комиссионные доходы - 554,4 млн грн (за первое полугодие 2016 г. - 442,7 млн грн); расходы на формирование резервов под кредиты - 241,1 млн грн (за первое полугодие 2016 г. - 839,6 млн грн).



Депозитный портфель ПУМБа в январе-июне уменьшился до 32,8 млрд грн (с 33,2 млрд грн на начало года).



Объем вложений банка в гособлигации вырос до 8,8 млрд грн (с 6,5 млрд грн на начало года) на фоне уменьшения вложений в депозитные сертификаты НБУ до 1 млрд грн (с 2,6 млрд грн на начало года).



Кредитный портфель ПУМБа (за вычетом резервов) в первом полугодии уменьшился до 22,5 млрд грн (с 24,8 млрд грн). При этом банк приводит данные об "использовании резерва" на 1,8 млрд грн (в основном - на 1,47 млрд грн - под кредиты корпоративным заемщикам). Следует понимать, что речь может идти, например, о продаже или списании кредитов.

По данным банка, на конец июня объем выданных им кредитов связанным лицам составил 3,3 млрд грн (на конец марта было 3,8 млрд грн, на начало года - 1,7 млрд грн). При этом объем средств связанных лиц в ПУМБ на конец июня был 6,6 млрд грн (на конец марта - 8 млрд грн, на начало года - 7,4 млрд грн).



Учитывая отчетность ПУМБа по движению денежных средств за первое полугодие, можно предположить, что увеличение объема "инсайда" в портфеле банка обусловлено, прежде всего, отнесением к этой категории старых кредитов, а не новых (выданных в отчетный период).



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