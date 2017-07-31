Банк Пинчука сменил убыток на прибыль
Прибыль Банка Кредит Днепр Виктора Пинчука в первом полугодии составила 160,37 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года убыток банка составлял 277,36 млн грн. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на данные на сайте банка.
Согласно финансовой отчетности банка, его чистый процентный доход в январе-июне составил 63,96 млн грн, тогда как за соответствующий период 2016 года его чистые процентные расходы составляли 74,66 млн грн.
Активы банка за шесть месяцев выросли на 16,5% и составили 9,17 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов увеличились на 8,9% - до 4,36 млрд грн.
Средства клиентов возросли на 15,4% - до 8,59 млрд грн.
Уставный капитал не изменился и составил 1,54 млрд грн, собственный капитал увеличился на 84,9% - до 349,25 млн грн.
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