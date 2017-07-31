Райффайзен Банк Аваль нарастил прибыль на 88%
Прибыль Райффайзен Банка Аваль по итогам первого полугодия составила 2,74 млрд грн, что на 88% больше, чем за аналогичный период 2016 года - 1,46 млрд грн. Об этом сообщает FinClub.
Чистый процентный доход банка в январе-июне увеличился на 15,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - с 2,37 млрд грн до 2,74 млрд грн.
Кроме того, банк получил комиссионного дохода 1,04 млрд грн. Активы банка в первом полугодии увеличились до 60,91 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам выросли на 10,2% - до 30,86 млрд грн.
Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне - 6,15 млрд грн, тогда как собственный капитал уменьшился на 8,8% - до 9,18 млрд грн.
Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. На 1 января 2017 года австрийский Raiffeisen Bank International владел 68,27% уставного капитала финучреждения, Европейский банк реконструкции и развития - 30%.
На 1 апреля по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал пятое место (57,68 млрд грн) по классификации НБУ среди 90 действующих финучреждений.
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