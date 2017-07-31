Укрсоцбанк закончил первое полугодие с убытком в 375,93 млн грн
В первом полугодии Укрсоцбанк получил 375,93 млн грн чистого убытка. Как сообщает FinClub, это в 1,5 раза, или на 185,14 млн грн, меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Убыток Укрсоцбанка за второй квартал текущего года составляет - 169,77 млн грн, что на 488,07 млн грн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
По результатам второго квартала банку удалось увеличить комиссионный доход на 24,82 млн грн по сравнению с этим же периодом в прошлом году и на 48,97 млн грн по результатам первого полугодия.
При этом процентные расходы банка сократились на 280,58 млн грн, а комиссионные расходы - на 1,9 млн грн. Операционный доход банка до вычета резерва под обесценение активов во втором квартале составил 78,74 млн грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5064
-
3242
-
3034
-
2841
-
2526