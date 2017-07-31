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Укрсоцбанк закончил первое полугодие с убытком в 375,93 млн грн

31.07.2017 16:53
Убыток Укрсоцбанка сократился в 1,5 раза по сравнению с первыми полугодием 2016 года
Фото: Getty Images

В первом полугодии Укрсоцбанк получил 375,93 млн грн чистого убытка. Как сообщает FinClub, это в 1,5 раза, или на 185,14 млн грн, меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Убыток Укрсоцбанка за второй квартал текущего года составляет - 169,77 млн грн, что на 488,07 млн грн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По результатам второго квартала банку удалось увеличить комиссионный доход на 24,82 млн грн по сравнению с этим же периодом в прошлом году и на 48,97 млн грн по результатам первого полугодия.

При этом процентные расходы банка сократились на 280,58 млн грн, а комиссионные расходы - на 1,9 млн грн. Операционный доход банка до вычета резерва под обесценение активов во втором квартале составил 78,74 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укрсоцбанк, Банки и банковские услуги
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