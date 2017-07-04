Курсы валют НБУ на 4.07.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки

На 4 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2599,4486 грн за $100;

2955,3131 грн за 100 евро;

4,4081 грн за 10 руб РФ.



На 3 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2602,3367 грн за $100;

2969,7866 грн за 100 евро;

4,3821 грн за 10 руб РФ.





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