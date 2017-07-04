Официальные курсы банковских металлов на 4.07.2017

Нацбанк Украины установил на 4 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 319537,22 грн;

серебро - 4283,89 грн;

платина - 239669,16 грн;

палладий - 218613,63 грн.

Напомним, на 3 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 323535,51 грн;

серебро - 4286,05 грн;

платина - 236812,64 грн;

палладий - 221458,85 грн.

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