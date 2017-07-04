Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 4 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6,68 коп до 25,7300 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,89 коп - до 26,0450 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,81 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,09 коп и составляет 29,0455 грн, средний курс продажи упал - на 11,99 коп до 29,6815 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 4,063 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,443 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7300 26,0450 0,4063 0,4443 29,0455 29,6815 Медиана 25,7500 26,0100 0,4200 0,4435 29,0800 29,6750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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