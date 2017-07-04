Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,89 коп - до 26,0450 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,81 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.
Средний курс покупки евро упал на 12,09 коп и составляет 29,0455 грн, средний курс продажи упал - на 11,99 коп до 29,6815 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 4,063 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,443 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7300
|
26,0450
|
0,4063
|
0,4443
|
29,0455
|
29,6815
|
Медиана
|
25,7500
|
26,0100
|
0,4200
|
0,4435
|
29,0800
|
29,6750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5659
-
5272
-
4051
-
3974
-
3159
- Альфа-Банк и Укрсоцбанк назначили первого вице-президента 18:40
- МВФ отложил выделение пятого транша Украине - Bloomberg 18:06
- Убытки от российской агрессии составляют $50 млрд - Минобороны 17:49
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,04/26,06 17:22
- Стоимость активов госпредприятий Украины превышает 1,6 трлн грн 17:08