Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 4 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,99/26,01*, к 12:00 котировки составили 26,01/26,025

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,99, максимальные - 26,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,01, максимальные - 26,025.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4386/0,4392, к 12:00 котировки составили 0,4388/0,4396.



Торги по евро начались с котировок 29,5210/29,5438, к 12:00 котировки составили 29,5265/29,5435.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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