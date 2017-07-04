ПриватБанк докапитализируют до 7 июля - Шлапак

Докапитализацию ПриватБанка на 22,5 млрд грн проведут до конца текущей недели

Докапитализация ПриватБанка на 22,5 млрд грн будет проведена до конца текущей недели. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил сегодня, 4 июля, председатель правления банка Александр Шлапак.



"Сегодня Кабмин должен утвердить докапитализацию. Первый транш будет в течение одного-двух дней", - сказал он.



По словам Шлапака, следующий транш запланирован на ноябрь и его размер составит 16 млрд грн.



Вчера сообщалось, что Министерство финансов приняло решение об увеличении размера уставного капитала ПриватБанка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов на сумму 38,56 млрд грн.



Номинальная стоимость одной акции - 280 грн.

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