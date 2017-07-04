Межбанк закрылся котировками доллара 26,04/26,06

Во вторник, 4 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,99/26,01, к закрытию котировки составили 26,04/26,06

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,99, максимальные - 26,04. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,01, максимальные - 26,06.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4386/0,4392, к закрытию котировки составили 0,4390/0,4396.

Торги по евро начались с котировок 29,5210/29,5438, к закрытию котировки составили 29,5423/29,5650.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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