Альфа-Банк и Укрсоцбанк назначили первого вице-президента
04.07.2017 18:40
Мирослав Лукач назначен на должность первого вице-президента Альфа-Банка и Укрсоцбанка
Фото: Getty Images
Мирослав Лукач назначен на должность первого вице-президента, руководителя корпоративно-инвестиционного блока в Альфа-Банке и Укрсоцбанке. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
До этого Лукач работал в таких международных банках, как Citibank, Erste Group, EBRD и др.
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