Альфа-Банк и Укрсоцбанк назначили первого вице-президента

Мирослав Лукач назначен на должность первого вице-президента Альфа-Банка и Укрсоцбанка

Мирослав Лукач назначен на должность первого вице-президента, руководителя корпоративно-инвестиционного блока в Альфа-Банке и Укрсоцбанке. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



До этого Лукач работал в таких международных банках, как Citibank, Erste Group, EBRD и др.



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