Официальные курсы банковских металлов на 5.07.2017

Нацбанк Украины установил на 5 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 318387,50 грн;

серебро - 4201,80 грн;

платина - 237018,20 грн;

палладий - 218025,52 грн.

Напомним, на 4 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 319537,22 грн;

серебро - 4283,89 грн;

платина - 239669,16 грн;

палладий - 218613,63 грн.

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