Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 5 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,50 коп до 25,7595 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,87 коп - до 26,0825 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,04 коп и составляет 29,0310 грн, средний курс продажи вырос - на 3,21 коп до 29,6810 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,3 коп и составляет 4,063 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,458 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7595 26,0825 0,4063 0,4458 29,0310 29,6810 Медиана 25,7500 26,0850 0,4200 0,4435 29,0000 29,6750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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