Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,87 коп - до 26,0825 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.
Средний курс покупки евро упал на 1,04 коп и составляет 29,0310 грн, средний курс продажи вырос - на 3,21 коп до 29,6810 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,3 коп и составляет 4,063 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,458 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7595
|
26,0825
|
0,4063
|
0,4458
|
29,0310
|
29,6810
|
Медиана
|
25,7500
|
26,0850
|
0,4200
|
0,4435
|
29,0000
|
29,6750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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