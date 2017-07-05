Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 5 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3,42 коп до 25,7687 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,99 коп - до 26,0637 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - также 25,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,56 коп и составляет 29,0670 грн, средний курс продажи вырос - на 1,91 коп до 29,6680 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,0 коп и составляет 4,000 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп до 4,434 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,00 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7687 26,0637 0,4000 0,4434 29,0670 29,6680 Медиана 25,7500 26,0650 0,4130 0,4450 29,1000 29,6500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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