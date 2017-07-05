Котировки доллара на межбанке выросли до 26,11/26,13

В среду, 5 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,05/26,07*, к 12:00 котировки составили 26,11/26,13

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,05, максимальные - 26,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,07, максимальные - 26,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4379/0,4388, к 12:00 котировки составили 0,4356/0,4362.



Торги по евро начались с котировок 29,6006/29,6207, к 12:00 котировки составили 29,6139/29,6366.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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