НБУ ослабил гривню на 10 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 10 копеек

На 6 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2611,9317 грн за $100;

2959,0574 грн за 100 евро;

4,3840 грн за 10 руб РФ.



На 5 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2601,7365 грн за $100;

2953,7514 грн за 100 евро;

4,3926 грн за 10 руб РФ.





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