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Официальные курсы банковских металлов на 6.07.2017

06.07.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 6 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 318734,03 грн;

серебро - 4166,03 грн;

платина - 237163,40 грн;

палладий - 222797,77 грн.

Напомним, на 5 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 318387,50 грн;

серебро - 4201,80 грн;

платина - 237018,20 грн;

палладий - 218025,52 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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