Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 6 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,78 коп до 25,8365 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,18 коп - до 26,1455 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 26,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,00 коп и составляет 29,0870 грн, средний курс продажи вырос - на 6,00 коп до 29,7280 грн. Продать евро дороже можно за 29,35 грн, купить дешевле - за 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,1 коп и составляет 4,031 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,429 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8365 26,1455 0,4031 0,4429 29,0870 29,7280 Медиана 25,8500 26,1500 0,4150 0,4400 29,1000 29,7200



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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