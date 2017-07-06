НАБУ обыскивает главный офис ПриватБанка
Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в главном офисе ПриватБанка в Днепре. Об этом НАБУ сообщает на официальной странице в Facebook.
"…детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют следственные действия в главном офисе ПриватБанка (г. Днепр). Эти действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального банка Украины, а также растраты средств ПриватБанка в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия в указанном банковском учреждении (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 УК Украины), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме 116,8 млрд грн", - сообщает НАБУ.
Пресс-служба финучреждения уточняет, что обыски продлятся несколько дней.
"ПриватБанк и НАБУ начали совместную работу по анализу "токсического портфеля" кредитов предыдущих владельцев банка", - гласит сообщение пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины начала расследование и открыла уголовные производства за доведение ПриватБанка до банкротства.
По словам председателя правления банка Александра Шлапака, экс-менеджеры до национализации выдали связанным лицам 190 млрд грн кредитов.
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