Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 6 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 7,03 коп до 25,8390 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,43 коп - до 26,1280 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 26,02 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,80 коп и составляет 29,0950 грн, средний курс продажи вырос - на 4,27 коп до 29,7107 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 3,974 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,428 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8390 26,1280 0,3974 0,4428 29,0950 29,7107 Медиана 25,8500 26,1350 0,4100 0,4400 29,1000 29,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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