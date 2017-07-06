Межбанк закрылся котировками доллара 26,05/26,07

В четверг, 6 июля, торги по доллару США открылись котировками 26,08/26,10, к закрытию котировки составили 26,05/26,07

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,04, максимальные - 26,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,07, максимальные - 26,10.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4325/0,4332, к закрытию котировки составили 0,4344/0,4352.

Торги по евро начались с котировок 29,6112/29,6313, к закрытию котировки составили 29,6891/29,7119.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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