Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 7 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,65 коп до 25,8325 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,30 коп - до 26,1250 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,93 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,20 коп и составляет 29,2270 грн, средний курс продажи вырос - на 12,78 коп до 29,8385 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 29,68 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,993 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,3 коп до 4,395 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8325 26,1250 0,3993 0,4395 29,2270 29,8385 Медиана 25,8000 26,1500 0,4150 0,4385 29,2000 29,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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