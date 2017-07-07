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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

07.07.2017 10:07
В пятницу, 7 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,65 коп до 25,8325 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,30 коп - до 26,1250 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,93 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,20 коп и составляет 29,2270 грн, средний курс продажи вырос - на 12,78 коп до 29,8385 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 29,68 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,993 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,3 коп до 4,395 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,8325

26,1250

0,3993

0,4395

29,2270

29,8385

Медиана

25,8000

26,1500

0,4150

0,4385

29,2000

29,8000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков) 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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