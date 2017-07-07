Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 7 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,07 коп до 25,8397 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,37 коп - до 26,1143 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,53 коп и составляет 29,2003 грн, средний курс продажи вырос - на 8,43 коп до 29,7950 грн. Продать евро дороже можно за 29,42 грн, купить дешевле - за 29,09 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,976 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,414 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8397 26,1143 0,3976 0,4414 29,2003 29,7950 Медиана 25,8500 26,1100 0,4090 0,4400 29,2000 29,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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