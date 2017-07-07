Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Интербанка

Ликвидация Интербанка продлена на год - до 22 июля 2018 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию Интербанка.



Согласно сообщению на официальном сайте ФГВФЛ, ликвидация продлена на один год - до 22 июля 2018 года.



На тот же срок Фонд гарантирования вкладов продлил полномочия ликвидатора Артема Караченцева.



Ликвидация Интербанка началась 24 июля 2014 года на основании соответствующего решения Национального банка Украины.



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