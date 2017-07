Укрэксимбанк купил рекламу в Financial Times за 1,85 млн грн

Укрэксимбанк заказаны материалы в изданиях fDi Magazine и The Banker Magazine, входящих в холдинг FT

Государственный Укрэксимбанк 25 мая заключил два договора с The Financial Times о закупке услуг по размещению рекламы и другой информации. Об этом сообщает FinClub.



За 20 тыс. фунтов стерлингов были заказаны материалы в издании fDi Magazine, а за 35 тыс. фунтов - в издании The Banker Magazine (суммарно это 1,85 млн грн). Оба издания входят в холдинг FT.



В обоих случаях срок поставки услуги до 1 мая, а срок действия договора - до 31 мая. Информация об этом была опубликована в системе Prozorro 30 мая.



В издании The Banker Magazine 2 мая вышло интервью с главой Укрэксимбанка Александром Гриценко под заголовком "Ukreximbank chairman sees reasons for optimism in Ukraine". Под идентичным заголовком вышло интервью и в fDi Magazine, но 13 апреля.



В эти же дни в изданиях вышла статья о банковском секторе Украины и интервью председателя правления Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в которых упоминался Укрэксимбанк.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.