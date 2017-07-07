 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.85  26.10   EUR:  29.27  29.83
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Укрэксимбанк купил рекламу в Financial Times за 1,85 млн грн

07.07.2017 16:20
Укрэксимбанк заказаны материалы в изданиях fDi Magazine и The Banker Magazine, входящих в холдинг FT
Фото: Getty Images

Государственный Укрэксимбанк 25 мая заключил два договора с The Financial Times о закупке услуг по размещению рекламы и другой информации. Об этом сообщает FinClub.

За 20 тыс. фунтов стерлингов были заказаны материалы в издании fDi Magazine, а за 35 тыс. фунтов  - в издании The Banker Magazine (суммарно это 1,85 млн грн). Оба издания входят в холдинг FT.

В обоих случаях срок поставки услуги до 1 мая, а срок действия договора - до 31 мая. Информация об этом была опубликована в системе Prozorro 30 мая.

В издании The Banker Magazine 2 мая вышло интервью с главой Укрэксимбанка Александром Гриценко под заголовком "Ukreximbank chairman sees reasons for optimism in Ukraine". Под идентичным заголовком вышло интервью и в fDi Magazine, но 13 апреля.

В эти же дни в изданиях вышла статья о банковском секторе Украины и интервью председателя правления Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в которых упоминался Укрэксимбанк.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Укрэксимбанк, ProZorro
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров