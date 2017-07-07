Межбанк закрылся котировками доллара 26,03/26,05

В пятницу, 7 июля, торги по доллару США открылись котировками 26,04/26,06, к закрытию котировки составили 26,03/26,05

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,01, максимальные - 26,04. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,03, максимальные - 26,06.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4310/0,4317, к закрытию котировки составили 0,4299/0,4305.

Торги по евро начались с котировок 29,7272/29,7500, к закрытию котировки составили 29,6663/29,6891.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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