Игорь Смелянский: Укрпочта может стать акционером любого банка

Глава Укрпочты рассказал, как госкомпания собирается покорять финансовый рынок и почему банкиры этому не рады

Укрпочта бросает вызов банковскому сектору. Госкомпания собирается расширить перечень финансовых услуг и сделать своими клиентами 14 млн человек. В планах Укрпочты открытие почтовых и депозитных счетов, проведение безниличных платежей. Идея нравится руководству компании, но не нравится банкирам. Крупные госбанки не хотят отдавать потенциальных клиентов почтовому оператору и пытаются склонить его к выгодному для себя сотрудничеству.

Во второй части интервью LIGA.net глава Укрпочты Игорь Смелянский рассказал, как собирается конкурировать с банками и кому нужны депозиты от Укрпочты. Первая часть об изменениях в компании за год и новых сервисах - здесь.

О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И КОНКУРЕНЦИИ С БАНКАМИ

- Недавно вы внесли в Верховную Раду законопроект о расширении финансовых услуг Укрпочты. Когда ожидаете рассмотрения законопроекта в сессионном зале?

- Очень надеемся, что осенью примут. Затем нам понадобиться полгода, чтобы отработать техническую часть и с Национальным банком - регуляторную базу.

- Как Нацбанк относится к тому, что в стране появится еще один по сути крупный госбанк, который будет дублировать функции уже существующих банков?

- Во-первых, речь не идет о создании еще одного государственного банка. Во-вторых, по доступности финансовых услуг, Украина в мировом рейтинге находится на уровне Танзании. По всей видимости, что-то с нашими банками не так.



80% отделений Укрпочты находятся в селах и городах с численностью населения от 100 до 2000 человек. В этих населенных пунктах банков нет и не будет, но там проживают 12-14 млн человек. В первую очередь мы будем предлагать наши финансовые услуги им, поэтому говорить о том, что мы дублируем функции банков - неправильно.

- О каких услугах идет речь?

- Мы будем предлагать проводить безналичные платежи, открывать текущие и депозитные счета. Согласно той системе, которую я предложил, Укрпочта не будет выдавать кредиты. Если говорить о конкуренции с банками в сегменте платежей, то с ними уже конкурируют все финтех компании. Никто ж не предлагает их закрывать? К тому же они конкурируют с банками в городах, а Укрпочта в основном находится в селах.

Что касается привлечения депозитов, то мы ориентируемся на население в сельской местности или в небольших городах, где как правило банковских отделений и так нет. В городах мы не сможем реально конкурировать с банковскими депозитами. Так как мы не кредитуем, а значит не имеем собственного баланса, привлеченные ресурсы мы должны будем разместить в коммерческих банках. Допустим, мы разместим в одном из них депозит под 14%, заплатим в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, возьмем свою маржу и оставшуюся отдадим нашим вкладчикам. Соответственно, если на рынке ставка будет 16%, то мы свои вклады будем предлагать по 8%. Люди в крупных городах не придут размещать деньги под такой процент, потому что вокруг них десятки банков, которые предлагают 16%. В Киеве, для примера, в среднем по 6 карточек на душу населения. А в селах ставки не выбирают, потому что там в принципе нет выбора, хотя спрос там есть. Поэтому мы не дублируем услуги банков, а просто заполняем ниши, которых нет в стране.

- Нацбанк теперь будет вашим регулятором, будут ли на Укрпочту распространяться требования НБУ о соблюдении нормативов?

- Они уже наш регулятор. У нас 45% дохода - это финансовые услуги. Мы распространяем 65% пенсий в Украине. Наша система переводов занимает 35% рынка страны. У нас есть финмониторинг, мы недавно прошли проверку Национального банка. У нас есть валютная лицензия, мы соблюдаем валютное регулирования.

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Любимый аргумент банковского сообщества против планов Укрпочты заключается в том, что государственная доля в банковском секторе и так превышает 50%. Но дело в том, что 12 миллионов человек, которых мы хотим обеспечить финуслугами, до сих пор не являются полноценными участниками банковской системы. Укрпочта будет существовать отдельно от банковского сектора.

- Почему тогда банковский сектор против?

- Некоторые банкиры не вникают в детали, поэтому они против на уровне "я Пастернака не читал, но осуждаю". Некоторые просто хотят работать с нами по агентской схеме, то есть продавать свои финансовые услуги через наши отделения. Но это не выгодно никому.

Что было бы если бы мы легли под большой государственный банк? Берем 6,5 млн клиентов Укрпочты, берем 5 млн клиентов этого банка, добавляем всех клиентов ПриватБанка и все - розничный банкинг для коммерческих банков в этой стране закрыт. Мы наоборот хотим создать инструмент, который поможет им развиваться. Когда мы сможем обслуживать счета, мы готовы будем из Укрпочты делать маркетплейс, в том числе кредитный, для всех банков. У наших клиентов будут счета, которые будут отражать реальную историю платежей. В наших отделениях они смогут подавать заявку на кредит и выбирать для себя самые выгодные условия от разных банков.



Чтобы обезопасить вкладчиков, мы готовы следовать советам государства по поводу того, в каких именно банках размещать деньги депозиты. НБУ может рекомендовать нам держать деньги, например, в топ-10 банков, кроме государственных или наоборот в государственных. Это дешевая ликвидность, которую можно направить на кредитование экономики.

- Кто именно оказывает наибольшее сопротивление?

- У нас была встреча в Независимой ассоциации банков, многих банкиров нам удалось переубедить. Но есть два крупных госбанка, которые считают, что это их рынок.

- Почему вам не нравится агентская схема?

- У нас есть своя информация о наших клиентах, на которой мы сами можем зарабатывать. Почему Google и Facebook такие успешные компании? Потому что они очень хорошо знают каждого своего клиента. В агентской схеме, банк будет знать своего клиента, которого он получил через Укрпочту, а Укрпочта - не будет знать ничего. Извините, но знания о клиенте - это мое, это то, на чем буду зарабатывать я. Я могу эту информацию продать банкам, например, в рамках того же кредит-скоринга. Я буду знать, сколько раз в неделю бабушка покупает масло, сколько денег у нее на счету, а значит, я буду знать, что ей предложить. Тем более, что есть спрос. Мы недавно дали людям возможность по каталогу покупать бытовую технику, розница выросла на 338%.

В отличие от банковского сектора, мы не взяли ни одной гривни у государства и сейчас просим дать нам возможность и дальше быть самостоятельной, но прибыльной компанией. Но мы также компания, которая несет огромную социальную нагрузку и работает там, откуда ушли все банки. Дайте же нам возможность заработать.

В отличие от банковского сектора, мы не взяли ни одной гривни у государства и сейчас просим дать нам возможность и дальше быть самостоятельной, но прибыльной компанией

Есть еще нюансы в агентской схеме. С несколькими банками мы уже работаем по ней. У них не хватает своей сети, они поставили свои терминалы у нас, мы им выдаем наличку. В чем моя мотивация проводить безналичные расчеты? Ни в чем. Я получаю комиссию за кэш, который я выдал. Я заинтересован максимально отдать весь кэш, а потом принимать коммунальные платежи за наличные. Мотивации снизить оборот наличных нет. Опять не работает.

На последней встрече с банками, где нас хотели переубедить работать по агентской схеме, мы провели расчеты. Расчеты показали, что для банков сотрудничество по агентской схеме с нами будет убыточным. Зачем им нужен убыточный бизнес? Просто чтобы им не занималась Укрпочта?

Я в некоторых случаях готов идти на компромисс, но, когда я уверен, что это не будет полезно для страны и для компании - я на компромисс не иду. Еще никто не придумал, как выплачивать зарплаты сотрудникам Укрпочты. На 1 января 2017 года зарплатный фонд был 2,7 млрд грн, а сейчас - 4,1 млрд грн. Вся выручка Укрпочты в прошлом году 4,5 млрд грн. Другая компания бы уже о банкротстве заявляла. Как мне еще заработать? В отличие от банков и других частных компаний, в Укрпочте регулируемые тарифы. Минимальная заработная плата повышается с первого января, а за пересмотр тарифов я борюсь еще полгода.

О ПРОДВИЖЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА В ПАРЛАМЕНТЕ

- В Минфине и в Нацбанке сомневаются по поводу вашей идеи, госбанки - против. Как тогда можно рассчитывать на то, что законопроект примут в Раде?

- Я же из бизнеса пришел, поэтому у меня всегда есть план В и С. Укрпочта - это бизнес-организация, которая после назначения набсовета может стать акционером любого банка, и специальный закон нам для этого не нужен. Но в таком случае, мы будем работать только с одним банком, а другие не смогут получить доступ к нашим клиентам. Можно ли нам запретить купить банк? Да, НБУ может заблокировать решение. Но никто не может запретить нам стратегическое партнерство - договориться с любым банком и работать точно также на максимально выгодных для себя условиях. Это рынок. Нельзя просто так кому-то что-то поручить или запретить. Я буду бороться за реализацию плана А, но есть и другие варианты достижения цели.

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Нельзя так однозначно говорить, что все везде против. И в Минфине, и в Нацбанке есть разные позиции. Мы готовы вносить изменения в законопроект, если понадобится. Банки боятся, что у нас будут какие-то привилегии, что мы не будем отчислять средства в Фонд гарантирования. Мы все понимаем и готовы работать на банковском рынке при равных условиях. Мы готовы выполнять все нормативы НБУ за исключением тех, которые касаются кредитного риска - мы не собираемся кредитовать.

- Когда-то министр сказал, что готов разбить палатку под парламентом, чтобы депутаты принимали важные для отрасли законы. Вы готовы таким способом продвигать важные для Укрпочты законопроекты?

- Я обязательно встречусь с каждой фракцией. Будем объяснять важность закона.

- Как показывает практика, в случае нахождения среди авторов имен влиятельных политиков, например, Игоря Кононенко, вероятность принятия таких законов увеличивается в разы.

- Только вы потом будете должны. А я очень не люблю в этой жизни быть кому-то должен.

Мы собираемся открывать почтовые счета, это значит, что мы не сможем открывать счета каким-то олигархическим группам

- Если вопрос стоит категорично - либо так, либо никак. Вы готовы идти на компромиссы ради достижения цели в интересах компании?

- Если вопрос так стоит, то у меня есть инструмент, которого нет у других. Допустим, вы депутат мажоритарщик и ваш избирательный участок объединяет три села. Вы же хотите, чтобы офис почты оставался в этих селах? Вы же не хотите, чтобы на следующих выборах сельчане обвиняли вас в закрытии отделения? Очень рассчитываю, что возобладает здравый смысл и депутаты проголосуют. Хотя я не вижу особого противодействия со стороны депутатов. Но даже если мы услышим нет, у нас есть план В и С. В том или ином виде мы это сделаем.

- Открытие почтовых счетов - добровольная услуга. Как вы собираетесь убеждать пенсионеров и льготников из отдаленных регионов и сел отказываться от выплат и платежей наличными и переходить на безнал?

У нас ежегодный оборот торговли в селах миллиард гривень. Можно предложить бабушке купить бутылку подсолнечного масла за 30 грн наличными или за 28 грн, если она рассчитается карточкой. Конечно, большинство бабушек захотят купить масло за 28 грн. Мы будем экономить как минимум на перевозке и выдачи наличности, на безналичных платежах, поэтому у нас хватит ресурсов, чтобы поделиться этой экономией с бабушками.

О СКАНДАЛЬНОМ ТЕНДЕРЕ

- Недавно Укрпочта провела тендер на предоставление процессинговых услуг. В нем участвовали компании UPC, Тас Линк и Укркарт. Победила УкрКарт, но Тас Линк заявляет, что ее несправедливо исключили из конкурса. Почему так произошло?

- В моем кабинете два часа длилось заседание о том, как сделать так, чтобы Тас продолжил свое участие в конкурсе. Но закон о закупках прописан так, как он прописан. Они сделали ошибку в подаче документов, и нам очень жаль. Я очень хотел, чтобы в третьем раунде за цену боролись три компании. Поэтому претензии ко мне предъявлять не надо. Мы ведь не объявили обо всем за день. Мы целый месяц с ними общались, встречались. Они, кстати, не отрицают, что "накосячили", но настаивают, что их все равно надо было допустить. Есть инструмент оспаривания - Антимонопольный комитет. Почему-то они туда не пошли? Они потом рассказывали, что хотели предложить 220 млн грн. Но выиграло предложение УкрКарт за 215 млн грн. То есть даже если бы их допустили, результат был бы тот же. Мне было все равно, кто выиграет. Единственное что, я хотел бы, чтобы это был не банковский процессинг. Это нужно было для того, чтобы человек с любой карточкой получал услугу за одинаковую стоимость.

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- Участники рынка обсуждают репутацию УкрКарт. Не опасаетесь ли вы, что через год компания перестанет выполнять обязательства? Какие потери получит Укрпочта в таком случае?

- Много спекулируют на сумме тендера и на том, что мы заплатили им все деньги сразу. Это тендер на пять лет. В документах очень четко прописано, что мы платим за каждую операцию 11 копеек. Есть 10 операций - мы гривню заплатили из 215 млн грн. Если операция не прошла, то мы за нее не заплатили ничего. Это не значит, что мы сейчас все деньги выделили сразу. Если они вдруг обанкротятся, мы просто объявим новый тендер и ничего не потеряем.

Кристина Болотова

Денис Кацило