НБУ зарегистрировал банковскую группу Сосиса

Нацбанк зарегистрировал банковскую группу Альянс, контролируемую Александром Сосисом

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковскую группу банка Альянс.



Согласно сообщению на сайте НБУ, в группу вошли банк Альянс, закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Украинские сбалансированные инвестиции и компания Финком инвест.



Контролером группы является Александр Сосис, которому принадлежит 89,1% акций банка Альянс.



Решение о регистрации было принято НБУ 28 июля.

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